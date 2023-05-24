Pandemi cezaları iade edilecek
Pandemi cezaları iade edilecek
%1.89 Faizli 50.000 TL Kredi!
%1.89 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
Alkollü sürücü yol kenarında İBB işçilerine çaprtı, 4 işçi hayatını kaybetti
Alkollü sürücü yol kenarında İBB işçilerine çaprtı, 4 işçi hayatını kaybetti
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Memura kira desteği nasıl olacak?
Memura kira desteği nasıl olacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Pandemi cezaları iade edilecek

Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karar bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, idari para cezalarını ödeyenler geri talep edebilecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 08:30, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 08:39
Yazdır
Pandemi cezaları iade edilecek

Corona virüs pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi kararına göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

Para cezaları iptal edilmişti

Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.

Buna göre, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber