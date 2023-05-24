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Brent petrolün varil fiyatı 77,63 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 77,63 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 09:44, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 09:51
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Dün 77,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 77,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol stoklarında azalma öngörüsü ve OPEC+ grubunun üretim kesintilerini artırma olasılığı etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 6 milyon 799 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 525 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Stoklardaki azalış öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Ayrıca, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın petrolde satış pozisyonu açanları uyarması ve "dikkatli olmalarına" yönelik açıklamaları piyasalarda arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi. Söz konusu açıklama, OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapılacak bir sonraki toplantısında fiyatları desteklemek için ek kesintilere gidebileceğine yönelik tahminleri artırdı.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

ABD'de yaz sezonu yakıt talebi artışının başlangıcı olarak kabul edilen 29 Mayıs'taki Anma Günü tatilinin yaklaşması da dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talep beklentilerini artırarak fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti konusundaki görüşmeler henüz anlaşmayla sonuçlanmadı.

Brent petrolde teknik olarak 77,71 ile 77,81 dolar aralığının direnç, 77,53 ile 77,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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