'Söz Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak ben yollayacağım'

Ümit Özdağ bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile kamera karşısına geçecek. Özdağ'ın hangi adayı destekleyeceği saat 11.00'de belli olacak.

Açıklamaya saatler kala Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılaya Özdağ, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

"Bugün saat 11.00'i bekleyin"

Saat 11.00'e dikkat çeken Özdağ'ın o paylaşımı şöyle:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin."