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Dolar 19,90 TL sınırında

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,89 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 17:22, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 17:24
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Dolar 19,90 TL sınırında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları19,854019,855019,891019,8920
Avro21,423021,424021,435021,4360
Sterlin26,248026,379026,273026,4040
İsviçre Frangı23,488023,606023,460023,5770
ANKARA
ABD Doları19,824019,904019,861019,9410
Avro21,383021,463021,395021,4750
Sterlin26,188026,398026,213026,4230

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