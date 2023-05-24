Dolar 19,90 TL sınırında
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,89 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 17:22, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,8540
|19,8550
|19,8910
|19,8920
|Avro
|21,4230
|21,4240
|21,4350
|21,4360
|Sterlin
|26,2480
|26,3790
|26,2730
|26,4040
|İsviçre Frangı
|23,4880
|23,6060
|23,4600
|23,5770
|ANKARA
|ABD Doları
|19,8240
|19,9040
|19,8610
|19,9410
|Avro
|21,3830
|21,4630
|21,3950
|21,4750
|Sterlin
|26,1880
|26,3980
|26,2130
|26,4230