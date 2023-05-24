Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için saat 10.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ yaklaşık 50 dakika görüştü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi önünde kurulan kürsüde açıklama yaptılar.

Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin huzurlu ülkesi olması amacıyla her bir genel başkana sorumluluklar düşüyor. Bizler de bir araya geldik, oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Umarım Türkiye güzel günlere gebe. Seçim sonrası tekrar buluşacağız" dedi.

Özdağ ise "Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasıdır. 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan, yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. 11 milyar dolar harcayarak fakirlikten kurtulamayız, kiraların yükselişini engelleyemeyiz, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz" ifadelerini kullandı.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci turun sonunda görük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönemsini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik, hayırlı olsun. "