Nevşehir'de halk otobüsü şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Aynadan yolcunun yere yığıldığını görünce önce müdahalede bulunduğunu ardından hastaneye ilerlediğini anlatan Çöloğlu, "Kadın baygınlık geçirince aracı kenara çekip müdahalede bulunduk. Sonra da duraklarda hiç durmadan hastaneye teslim ettik." diye konuştu.

Çöloğlu, gazetecilere, uzun yıllar ambulans şoförü olarak hasta taşıdığını, emekli olduktan sonra da görevini zaman mekan ayrımı yapmadan sürdürdüğünü belirtti.

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