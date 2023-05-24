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Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 12:35, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 12:37
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Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine yapılan gelir desteği ödemeleri, 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 artırıldı.

Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek ödemesi miktarı 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 992,5 lira ise 4 bin 500 liraya yükseltildi.

Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 250 liralık destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1800 liralık destek ise 2 bin 700 liraya çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, engelli ve yaşlıların ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları uygulaması kapsamında, 2015'ten bu yana 1 milyar 662 milyon lira gelir desteği ödemesi yapıldı.

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