Bartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdü

Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kozcağız beldesinde yaşayan R.K. (58), oğlu işte olduğu sırada üst katta oturan gelini T.K'nin (31) evine girdiği gerekçesiyle esnaf A.Y. (29) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K, A.Y'yi göğsünden bıçakladı.

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