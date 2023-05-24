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Zam yüzünden tartıştığı kiracısını silahla vurdu

Iğdır'da fırın işleten Metin İlman, kirayı artırmak isteyen iş yeri sahibi Cem Kutay K. tarafından çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu. Ağır yaralanan İlham, hastanede tedaviye alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 14:11, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 14:12
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Zam yüzünden tartıştığı kiracısını silahla vurdu


Iğdır'da bir kişi, tartıştığı kiracısını boğazından vurdu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi.

50 BİN LİRA OLAN DÜKKAN KİRASINI 90 BİN LİRA YAPTI

Cem Kutay K. (58), sahibi olduğu fırını işleten Metin İlman'a (40) 50 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkardığını söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

KİRACISINI BOĞAZINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi Cem Kutay K., belindeki tabancayla kiracısını boğazından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİRACI AĞIR YARALI

Ambulansla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin İlman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan Cem Kutay K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cem Kutay K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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