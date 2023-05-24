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Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de, ''Milletimiz iktidara giden yolu milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Pazar erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacağız irademizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak yok zafer sarhoşluğuna girmek yok'' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 14:45, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 15:09
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Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bu kardeşiniz Keçiören'de misafir değil ev sahibiyiz. Yıllarca Subayevleri'nde oturdum sizlerle komşu oldum. Sizlerle tam 12 yıl boyunca iç içe yan yana yaşadık. Gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik gün oldu aldığımız güzel haberlere beraber sevindik gün oldu aynı cenazeye omuz verdik. 12 sene acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel günler geçirdik. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda hep dik durdu. Şimdi de Keçiören'in pazar gününe aynı dik duruşu ile hazırlandığını görüyorum. İnanıyorum ki pazar günü Bay Bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz.

''MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞUN CUMHUR İTTİFAKI'NA VERİLMESİ GÜVENİN GÖSTERGESİDİR''

Pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları altüst edecek. Bu hesapları altüst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Siz 53'ü aşan oy oranı ile Meclis'te de Cumhur İttifakı diyerek Bay Bay Kemal'in bütün hesabını altüst ettiniz. 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Yani yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Milletimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi falan ayaklarının altına aldı. Milletimiz o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden bu malum partiler ondan yaklaşık 40 tane milletvekilini aldılar. Bu ne iştir? Bu nasıl da hesap uzmanıymış? Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'na verilmesi güvenin göstergesidir.

''MİLLETİMİZ KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİR''

Milletimiz iktidara giden yolu milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Buradan 14 Mayıs'ta istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyen tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.''

'REHAVETE KAPILMAK, ZAFER SARHOŞLUĞUNA GİRMEK YOK''

4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Pazar erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacağız irademizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak yok zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz. 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir en büyük rakibimiz rehavettir zaten öndeyiz nasıl olsa kazanırız duygusuna kapılmaktır.

''14 MAYIS'TA PEK ÇOK ALGI BALONUNUN PATLAMASINA ŞAHİTLİK ETTİK''

14 Mayıs'ta aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına şahitlik ettik. Diktatör 2. tura kalır mı ya? Diktatör işini birinci turda bitirir hem de yüzde 90'larla bitirir. Biz diktatörlüğe değil milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz.

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