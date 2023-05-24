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Togg oto galericilerden tam not aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa'daki oto galericileri ziyareti esnasında Togg esnaftan tam not aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 17:40, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 17:40
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Togg oto galericilerden tam not aldı

Bakan Varank, Anadolu ve Kapadokya rengi Togg ile geldiği Eski Otokop Sitesi'nde kemençe ve horonla karşılandı. Önce kemençe ekibi, daha sonra da oto galerici esnafı, Kapadokya ve Anadolu rengi Togg T10X'leri inceledi. Togg ile galericiler sitesinin içinde tur atan esnaf, yerli aracın fiyat performansı, hızı, tasarımı ve renkleri konusundaki yorumlarını Bakan Varank'a iletti. Bakan Varank, "Arabadan anlayan, arabanın profesörü olan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor. Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türkiye'de katma değer oluşturan, insanların evine ekmek götürmesini sağlayan, tedarik zinciriyle satış ve daha sonraki hizmetleriyle aslında büyük bir ekonomik değer oluşturan bir proje" ifadesini kullandı.

Togg, galericilerden 0'dan 100'e 4,5 saniyede ivmelenmesi, 500 kilometre üzeri menzili, tasarımı, algılanan kalitesinin yüksekliği ve fiyat performansı gibi özellikleriyle tam not aldı.

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