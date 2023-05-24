ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), kuru çaya zam yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 18:32, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 18:33
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal haber mecralarında, teşekkülümüz tarafından ÇAYKUR ürünlerine zam yapıldığı yönünde asılsız haber içeriği yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.
ÇAYKUR tarafından ürünlerin hiçbirine yapılan bir zam olmadığı da vurgulanan açıklamada, sorumsuz habercilik yapan taraflar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.