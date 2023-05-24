50 tersane işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 50 işçi, bölgeye hizmet veren firmanın yemeklerinden yedikten sonra rahatsızlandı.

İşçiler ambulanslarla ve tersaneye ait araçlarla Altınova ve Karamürsel ilçe devlet hastaneleri ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.