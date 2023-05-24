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Doktorun dairesinin balkonundan atlayan hemşire hayatını kaybetti

Aksaray'da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktorun 7. katındaki dairesinin balkonundan atlayan hemşire hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 19:28, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 20:11
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Doktorun dairesinin balkonundan atlayan hemşire hayatını kaybetti

Olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın (43) Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki genç hemşireye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri doktor ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, genç hemşirenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi aldıktan sonra memleketi Niğde'den kızının cenazesini almak üzere Aksaray'a gelen genç hemşirenin babası Salim Tuncel, "Hastanede bir olay yaşanmış. Tam olarak ben de bilmiyorum. Çocuğum aklı başında bir çocuk. Kendini atacak yapıda bir çocuk da değil. 7. kattan hangi cesaretle kim atlar?" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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