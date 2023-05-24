'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma

RTÜK Başkanı Şahin konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "KESK Konfederasyonu'na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve milli gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Togg almaya hak kazanan isimler arasında olan RTÜK uzmanı Canyurt'un otomobili teslim aldıktan sonra 3 milyon 500 bin Türk lirasına satışa çıkardığı iddia edilmişti.