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LPG tankı takılan araçta patlama: 7 yaralı

Esenler'deki bir iş yerinde, aracın LPG tankı değişimi sırasında meydana gelen patlamada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 20:12, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 20:14
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LPG tankı takılan araçta patlama: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre patlama, Turgut Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında S.K isimli kişiye ait oto LPG sistemleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde yaşandı.

Bir aracın LPG tankı değişimi esnasında gerçekleşen patlamada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. İş yerinde büyük çapta hasara yol açan patlamada çevredeki bazı iş yerleri ile 3 araç da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iş yerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

- "Büyük, gürültülü bir patlama meydana geldi''

Patlama sırasında olay yeri yakınında bulunan Serkan Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''O an biz dışarıdaydık. Büyük, gürültülü bir patlama meydana geldi. İnsanlar bağırmaya başladı, etraf toz duman oldu. Ambulanslar 10 dakika içerisinde geldi. Arkasından da itfaiye geldi. Yaralıları çıkardılar. Yaralılarda yanıklar vardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin camlarının yere savrulduğu, iş yeri ve çevresindeki insanların uzaklaştıkları görülüyor.

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