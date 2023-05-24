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Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 21:45, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 21:45
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Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eski müdürlerinden Adil Serdar Saçan1962 yılında Erzurum'da doğdu. 18 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Saçan, 1998'de kurulan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 yıl müdürlük yaptı.

Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi. 15 Ocak 2010'da tahliye edilen Saçan, 2011 yılında, Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi.

Saçan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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