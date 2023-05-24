Valilikten güvenlik korucusunun öldüğü saldırıyla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "24 Mayıs 2023 günü, saat 16.15 sıralarında, aktif görevde olmayan güvenlik korucusu R.K. (40) isimli şahıs Viranşehir ilçemizde Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 273 Sokak'ta aracıyla seyir halindeyken ateşli silah ile saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yapılan tahkikatlar sonucunda olayın terör saldırısı olmadığı, kişisel husumet sonucunda meydana geldiği değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır" denildi.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Köy korucusu Raşit Kaya (40), Mimar Sinan Caddesinde, aracının içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.