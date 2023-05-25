Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Cuma gününden itibaren benzine zam geliyor
Cuma gününden itibaren benzine zam geliyor
Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği
Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği
Bungalov bile lüks oldu: Fiyatları uçan otellerde tatilciler boş yer arıyor
Bungalov bile lüks oldu: Fiyatları uçan otellerde tatilciler boş yer arıyor
Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor
Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor
'2431 personel' alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak'
'2431 personel' alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak'
Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de
Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

'2431 personel' alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak'

Bakan Yanık: "(2431 sözleşmeli personel alımı) Başvuruları aldık. Bu alımlar sadece KPSS puan üstünlüğüne dayalı. Sistem otomatikman KPSS puanına göre kadrolara müracaat eden arkadaşlarımızın atamasını yapacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 07:33, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 07:35
Yazdır
'2431 personel' alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin, "İlk turda vatandaşımız aslında gönlünün nerede olduğunu bir anlamda ifade etmiş oldu. İkinci turda inşallah bu süreci yine büyük bir olgunlukla, büyük bir sükunetle, dostlukla tamamlamak arzusundayız." dedi.

TRT Haber'de canlı yayın konuğu olan Yanık, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimle ilgili son derece yoğun bir süreç yaşandığını belirten Yanık, "İnşallah pazar günü Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yanık, Kovid-19 salgınında geliri düzensizleşen aileler için 2022'de başlatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın devam edeceğini aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önceki Aile ve Gençlik Bankası kurulacağına ilişkin duyurusunu hatırlattı.

Aileyi çok önemsediklerini vurgulayan Yanık, ''Aile ve Gençlik Bankasından murat ettiğimiz şey ne? Biz ilk aşamada gençlerimize evlerini kurarken ihtiyaçları olan nakit desteği sağlayacağız. 150 bin lira. 2 yıl geri ödemesiz, sıfır faiz. Aldıkları anaparayı geri iade edecekler. Ne zaman? 2 yıldan sonra 48 ay taksitle. Evlenirken aldıkları anaparayı evlendikten 6 yıl sonra geri ödemiş olacaklar.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanmasına ilişkin, "Orada şöyle bir imkan sağlayacağız. Sonuçta kendi evinde, ailesinde, hane içerisinde emek veriyor hanımlar. Bireysel emekliliğe dahil olmak isteyen ev hanımlarımızın sigorta primlerinin üçte birini devlet olarak biz ödeyeceğiz." dedi.

- "Engelli çocuğu olan annelerin emekliliğini düzenlemiş olacağız"

Özellikle engelli çocuğu olan annelerin durumuna işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"Engelli yakınına bakım veren annelerin istihdama, iş hayatına katılma imkanları zaten çoğunlukla mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu grup, bu anlamda özel olarak desteklenmeye ihtiyacı olan bir grup olarak karşımıza çıkmıştı. Önümüzdeki süreçte inşallah engelli yakınına bakım veren ve bu sebeple de iş hayatına, istihdama katılamamış aile bireylerinin ki bunlar çoğunlukla aslında anneler, engelli çocuğu olan annelerin emekliliğini düzenlemiş olacağız.''

- "2431 sözleşmeli personel alımı"

Bakan Yanık, "2431 sözleşmeli personel alımında son durum nedir?" şeklindeki soruya karşılık da kendilerinin de en az başvuru sahipleri kadar heyecanlı olduklarını söyledi.

Yanık, ''Başvuruları aldık. Bu alımlar sadece KPSS puan üstünlüğüne dayalı. Sistem otomatikman KPSS puanına göre kadrolara müracaat eden arkadaşlarımızın atamasını yapacak. Sanıyorum şu anda belli birtakım prosedürler var. Askı süreleri vesaire ondan sonra hızlıca atamalar yapılacak." dedi.

Şehit yakınları ve gazilerle alakalı, Meclis kapanmadan kısa süre önce şeref aylıklarının eşitlenmesi çalışmasını yaptıklarını kaydeden Yanık, gelecek dönemde de şehit anne-babalarının aylıklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların gündemlerinde olduğunu söyledi.

Yanık, kamu kurum ile kuruluşlarında iş ve işlemlerin takibi noktasında şehit yakınları ve gazilerin bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade ettiklerini anlatarak, onlara o süreçlerde bir anlamda rehberlik yapacak irtibat noktaları oluşturacaklarını belirtti.

Çerçeve ek protokolün ne zaman imzalanacağı sorusu üzerine de Yanık, "Büyük müjdeyi buradan verelim. Yarına inşallah yetiştirmeye çalışıyoruz. Çalışma Bakanlığımızla yakın temas içerisindeyiz.'' dedi.

- 28 Mayıs seçimi

AK Parti olarak dayandıkları noktanın her zaman seçmen ve millet olduğunu vurgulayan Yanık, şunları söyledi:

"Vatandaşımızın muhakkak sandığa giderek oy kullanma işlemini gerçekleştirmesi ve iradesini şeffaf bir biçimde sandığa yansıtması bizim için önemli. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak gibi bir hayalimiz var. Bu sadece bir hayal değil, ayakları son derece yere basan rasyonel bir beklenti. Bugüne kadar 20 yıldır yaptığımız hizmetleri, bundan sonraki süreçte de her başlıkta toplumun her kesimine yönelik sürdürmek azim ve kararlılığındayız. İlk turda vatandaşımız aslında gönlünün nerede olduğunu bir anlamda ifade etmiş oldu. İkinci turda inşallah bu süreci yine büyük bir olgunlukla, büyük bir sükunetle, dostlukla tamamlamak arzusundayız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber