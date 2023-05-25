'2431 personel' alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin, "İlk turda vatandaşımız aslında gönlünün nerede olduğunu bir anlamda ifade etmiş oldu. İkinci turda inşallah bu süreci yine büyük bir olgunlukla, büyük bir sükunetle, dostlukla tamamlamak arzusundayız." dedi.

TRT Haber'de canlı yayın konuğu olan Yanık, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimle ilgili son derece yoğun bir süreç yaşandığını belirten Yanık, "İnşallah pazar günü Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yanık, Kovid-19 salgınında geliri düzensizleşen aileler için 2022'de başlatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın devam edeceğini aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önceki Aile ve Gençlik Bankası kurulacağına ilişkin duyurusunu hatırlattı.

Aileyi çok önemsediklerini vurgulayan Yanık, ''Aile ve Gençlik Bankasından murat ettiğimiz şey ne? Biz ilk aşamada gençlerimize evlerini kurarken ihtiyaçları olan nakit desteği sağlayacağız. 150 bin lira. 2 yıl geri ödemesiz, sıfır faiz. Aldıkları anaparayı geri iade edecekler. Ne zaman? 2 yıldan sonra 48 ay taksitle. Evlenirken aldıkları anaparayı evlendikten 6 yıl sonra geri ödemiş olacaklar.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanmasına ilişkin, "Orada şöyle bir imkan sağlayacağız. Sonuçta kendi evinde, ailesinde, hane içerisinde emek veriyor hanımlar. Bireysel emekliliğe dahil olmak isteyen ev hanımlarımızın sigorta primlerinin üçte birini devlet olarak biz ödeyeceğiz." dedi.

- "Engelli çocuğu olan annelerin emekliliğini düzenlemiş olacağız"

Özellikle engelli çocuğu olan annelerin durumuna işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"Engelli yakınına bakım veren annelerin istihdama, iş hayatına katılma imkanları zaten çoğunlukla mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu grup, bu anlamda özel olarak desteklenmeye ihtiyacı olan bir grup olarak karşımıza çıkmıştı. Önümüzdeki süreçte inşallah engelli yakınına bakım veren ve bu sebeple de iş hayatına, istihdama katılamamış aile bireylerinin ki bunlar çoğunlukla aslında anneler, engelli çocuğu olan annelerin emekliliğini düzenlemiş olacağız.''

- "2431 sözleşmeli personel alımı"

Bakan Yanık, "2431 sözleşmeli personel alımında son durum nedir?" şeklindeki soruya karşılık da kendilerinin de en az başvuru sahipleri kadar heyecanlı olduklarını söyledi.

Yanık, ''Başvuruları aldık. Bu alımlar sadece KPSS puan üstünlüğüne dayalı. Sistem otomatikman KPSS puanına göre kadrolara müracaat eden arkadaşlarımızın atamasını yapacak. Sanıyorum şu anda belli birtakım prosedürler var. Askı süreleri vesaire ondan sonra hızlıca atamalar yapılacak." dedi.

Şehit yakınları ve gazilerle alakalı, Meclis kapanmadan kısa süre önce şeref aylıklarının eşitlenmesi çalışmasını yaptıklarını kaydeden Yanık, gelecek dönemde de şehit anne-babalarının aylıklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların gündemlerinde olduğunu söyledi.

Yanık, kamu kurum ile kuruluşlarında iş ve işlemlerin takibi noktasında şehit yakınları ve gazilerin bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade ettiklerini anlatarak, onlara o süreçlerde bir anlamda rehberlik yapacak irtibat noktaları oluşturacaklarını belirtti.

Çerçeve ek protokolün ne zaman imzalanacağı sorusu üzerine de Yanık, "Büyük müjdeyi buradan verelim. Yarına inşallah yetiştirmeye çalışıyoruz. Çalışma Bakanlığımızla yakın temas içerisindeyiz.'' dedi.

- 28 Mayıs seçimi

AK Parti olarak dayandıkları noktanın her zaman seçmen ve millet olduğunu vurgulayan Yanık, şunları söyledi:

"Vatandaşımızın muhakkak sandığa giderek oy kullanma işlemini gerçekleştirmesi ve iradesini şeffaf bir biçimde sandığa yansıtması bizim için önemli. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak gibi bir hayalimiz var. Bu sadece bir hayal değil, ayakları son derece yere basan rasyonel bir beklenti. Bugüne kadar 20 yıldır yaptığımız hizmetleri, bundan sonraki süreçte de her başlıkta toplumun her kesimine yönelik sürdürmek azim ve kararlılığındayız. İlk turda vatandaşımız aslında gönlünün nerede olduğunu bir anlamda ifade etmiş oldu. İkinci turda inşallah bu süreci yine büyük bir olgunlukla, büyük bir sükunetle, dostlukla tamamlamak arzusundayız."