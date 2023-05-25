Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Cuma gününden itibaren benzine zam geliyor
Cuma gününden itibaren benzine zam geliyor
Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği
Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği
Bungalov bile lüks oldu: Fiyatları uçan otellerde tatilciler boş yer arıyor
Bungalov bile lüks oldu: Fiyatları uçan otellerde tatilciler boş yer arıyor
Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor
Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor
'2431 personel' alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak'
'2431 personel' alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak'
Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de
Diyanet'in kurban hizmetleri tebliği Resmi Gazete'de
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala Ak Parti'de, "sürdürülemez" eleştirilerinin hedefi haline gelen mevcut ekonomi programına bağlı kalınıp kalınmayacağı konusu hala netleşmedi

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 08:29, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 08:41
Yazdır
Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği

Reuters'ın 10'a yakın hükümet ve parti yetkilisiyle yaptığı görüşmelere göre Ak Parti içinden bir grup, ekonomide mevcut sorunların şu ana kadar izlenen politikalarla çözülmesinin olanaksız olduğu üzerine bir çalışma yapıyor.

Aralarında, daha önce ekonomi yönetiminde görev almış bazı üst düzey partililerin de yer aldığı bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ekonomide önümüzdeki dönemde oluşabilecek sorunların ciddiyeti konusunda uyarmak ve kademeli faiz artışını da içeren bir program ile hazır olmak amaçlanıyor.

Yeni modelin devamını savunanlar olduğu kadar, şu anda yönetimde olmayan ancak geçmişte üst düzey görevlerde bulunmuş bazı Ak Partili kurmaylar faiz artışının yer aldığı alternatif bir politika setine dönülmesini içeren gönüllü bir çalışma yürütüyor. Bazı hükümet yetkililerine göre, düşük faiz politikası ve kontrollü kur politikalarının sonucu oluşan ekonomideki hasar bir müddet daha sürdürülse de, negatife geçmesi beklenen net rezervler ve ekonomideki kötü gidişat özellikle döviz girişinin yoğun olduğu yaz aylarından sonra daha da artacak.

Bir grup artık kademeli faiz artırımı istiyor

Bir üst düzey yetkili, ekonomide kademeli bir faiz artışı olması gerektiğini belirterek, selektif kredi politikalarının da yine devlet sübvansiyonu ile bir "kamu kurumu" tarafından yapılabileceği bir yapının mümkün olduğunu söyledi.

Aynı yetkili, "Piyasada tek bir faiz olacak, çoklu faizlerin oluştuğu bu yapının kaldırılması gerekiyor" dedi. Ancak Ak Partili kurmaylar, alternatif bir model üzerinde çalışsa da, ilk turda Erdoğan'ın beklenenden daha iyi oy almasının bu çalışmayı bir müddet daha öteleyebileceğini ifade ediyor.

Ak Partili bir yetkili parti içinde iki farklı görüşün olduğunu belirterek, "Bir grup mevcut ekonomi politikalarının uygulanmaya devam etmesini istiyor ama bir başka grup artık kademeli ama ölçülü olarak faizlerin artırılmasının dengeler açısından daha iyi olacağı görüşünü savunuyor" dedi ve ekledi: "Ekonomi politikalarında temel baskılardan biri de dokuz ay sonraki yerel seçimler. Ekonomi yönetimi belirlenirken biraz yerel seçim de dikkate alınacak. Ankara ve İstanbul'un yeniden bize dönmesi ihtimali oldukça yüksek ve bu fırsat kolay harcanamaz."

AK Parti kadrolarında Şimşek belirsizliği

Ak Parti kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde olan Mehmet Şimşek tekrar ekonominin yönetiminde yer alması için önceki aylarda Erdoğan ile görüşmüştü. Ancak kendisinin bir görevde yer alıp almayacağı, alacaksa hangi görevde olacağı henüz bir netlik kazanmadı. Bilgi veren üst düzey bir Ak Partili yetkili, seçim sonrası ekonomide önemli adımların atılacağını ve Şimşek'in görev alması ve ekonominin başına gelmesinin hala bir seçenek olduğunu belirterek, "Ama Şimşek'siz yola devam edilmesi de ihtimal. Ekonomide daha önce görev yapmış bazı isimlerin yeniden kabinede yer alması ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü bazıları zaten beyannamenin yazılmasında da görev almıştı" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber