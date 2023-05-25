Ekonomi modelinde alternatif çalışmalar...Mehmet Şimşek belirsizliği

Reuters'ın 10'a yakın hükümet ve parti yetkilisiyle yaptığı görüşmelere göre Ak Parti içinden bir grup, ekonomide mevcut sorunların şu ana kadar izlenen politikalarla çözülmesinin olanaksız olduğu üzerine bir çalışma yapıyor.

Aralarında, daha önce ekonomi yönetiminde görev almış bazı üst düzey partililerin de yer aldığı bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ekonomide önümüzdeki dönemde oluşabilecek sorunların ciddiyeti konusunda uyarmak ve kademeli faiz artışını da içeren bir program ile hazır olmak amaçlanıyor.

Yeni modelin devamını savunanlar olduğu kadar, şu anda yönetimde olmayan ancak geçmişte üst düzey görevlerde bulunmuş bazı Ak Partili kurmaylar faiz artışının yer aldığı alternatif bir politika setine dönülmesini içeren gönüllü bir çalışma yürütüyor. Bazı hükümet yetkililerine göre, düşük faiz politikası ve kontrollü kur politikalarının sonucu oluşan ekonomideki hasar bir müddet daha sürdürülse de, negatife geçmesi beklenen net rezervler ve ekonomideki kötü gidişat özellikle döviz girişinin yoğun olduğu yaz aylarından sonra daha da artacak.

Bir grup artık kademeli faiz artırımı istiyor

Bir üst düzey yetkili, ekonomide kademeli bir faiz artışı olması gerektiğini belirterek, selektif kredi politikalarının da yine devlet sübvansiyonu ile bir "kamu kurumu" tarafından yapılabileceği bir yapının mümkün olduğunu söyledi.

Aynı yetkili, "Piyasada tek bir faiz olacak, çoklu faizlerin oluştuğu bu yapının kaldırılması gerekiyor" dedi. Ancak Ak Partili kurmaylar, alternatif bir model üzerinde çalışsa da, ilk turda Erdoğan'ın beklenenden daha iyi oy almasının bu çalışmayı bir müddet daha öteleyebileceğini ifade ediyor.

Ak Partili bir yetkili parti içinde iki farklı görüşün olduğunu belirterek, "Bir grup mevcut ekonomi politikalarının uygulanmaya devam etmesini istiyor ama bir başka grup artık kademeli ama ölçülü olarak faizlerin artırılmasının dengeler açısından daha iyi olacağı görüşünü savunuyor" dedi ve ekledi: "Ekonomi politikalarında temel baskılardan biri de dokuz ay sonraki yerel seçimler. Ekonomi yönetimi belirlenirken biraz yerel seçim de dikkate alınacak. Ankara ve İstanbul'un yeniden bize dönmesi ihtimali oldukça yüksek ve bu fırsat kolay harcanamaz."

AK Parti kadrolarında Şimşek belirsizliği

Ak Parti kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde olan Mehmet Şimşek tekrar ekonominin yönetiminde yer alması için önceki aylarda Erdoğan ile görüşmüştü. Ancak kendisinin bir görevde yer alıp almayacağı, alacaksa hangi görevde olacağı henüz bir netlik kazanmadı. Bilgi veren üst düzey bir Ak Partili yetkili, seçim sonrası ekonomide önemli adımların atılacağını ve Şimşek'in görev alması ve ekonominin başına gelmesinin hala bir seçenek olduğunu belirterek, "Ama Şimşek'siz yola devam edilmesi de ihtimal. Ekonomide daha önce görev yapmış bazı isimlerin yeniden kabinede yer alması ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü bazıları zaten beyannamenin yazılmasında da görev almıştı" diye konuştu.