Muharrem İnce 14 Mayıs'tan bu yana suskun!

Cumhurbaşkanlığı adaylığından son anda çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ikinci turda kime destek vereceği konusundaki suskunluğu sürüyor. Önceki gün 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek" iddialarını hastane odasından bir fotoğrafla yalanlayan Muharrem İnce, seçime 4 gün kala suskunluğunu sürdürüyor.

14 Mayıs'tan bu yana suskun!

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamalarının ardından gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından ortalarda görünmeyen Muharrem İnce'nin suskunluğu dikkat çekiyor.

3 Belediye Başkanı ziyarete etti ama...

Dün akşam gazeteci Gürkan Hacır, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Muharrem İnce ile görüştüklerini duyurdu. Ancak bu görüşme sonrası da bir açıklama yapılmadı.