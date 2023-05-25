25 yıldır TRT'de görev yapan savaş muhabiri Elif Akkuş açığa alındı. Haberi gazeteci Burak Ersemiz sosyal medya hesabından paylaştı.

Ersemiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

"TRT'NİN BU YANLIŞTAN GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Yıllarını TRT veren meslektaşım Elif Akkuş görevinden açığa alınmış. Savaş ve çatışma ortamlarında kurum için canını tehlikeye atan, bir keresinde çelik yelek sayesinde kurtulan arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. TRT'nin bu yanlıştan geri döneceğini düşünüyorum.

"AÇIĞA ALINMA NEDENİ BİLİNMİYOR"

TRT savaş muhabiri Elif Akkuş 25 yıldır görev yaptığı TRT de açığa alındı. Açığa alınma nedeni bilinmiyor. Elif akkuş, 25 yıldır TRT haberde savaş ve riskli bölgelerde çalışıyor.

"İŞKENCE GÖRDÜ, HAPSE ATILDI"

Libya'da 1 sene, Suriye'de uzun süre, Irak'ta defalarca görev alan Elif Akkuş, Mavi Marmara Gemisi'nde de TRT adına görevlendirilmişti. İsrail'in müdahalesinde alınan, işkence gören ve hapse atılan Elif Akkuş'a savaş bölgesinde mermi isabet etmişti. Elif Akkuş çelik yelek sayesinde kurtulmuştu."