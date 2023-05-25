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'14 Mayıs'ta algı balonlarının sönmesine şahitlik ettik'

Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik

Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 09:37, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 09:42
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'14 Mayıs'ta algı balonlarının sönmesine şahitlik ettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaşımı:

Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu.

14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik.

Peki, neydi bunlar?

Türkiye'ye atılan "diktatörlük" iftiralarıydı.

Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı.

Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı.

Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı.

CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyasetiydi.

İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık.

Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik.

Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik.

Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik.

Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik.

Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik.

Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik.

Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık.

İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız.

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