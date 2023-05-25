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EYT'lilere ve ev hanımlarına vergi kolaylığı: İşte başvuru ve şartlar

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanarak emekli aylığına hak kazanan EYT'li ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak. Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene ait vergi oranı sıfır olarak uygulanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 10:40, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 10:38
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EYT'lilere ve ev hanımlarına vergi kolaylığı: İşte başvuru ve şartlar

Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanılabiliyor. Evini kiraya verip kirada oturan da bu hakkı elde edebiliyor. Emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak.


EYT'lilerin emlak vergisine yönelik sorularının yanıtları şöyle:

1- Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için oturma koşulu var mı?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutun boş olması ya da kiraya verip kendisinin kirada oturması durumunda emlak vergisi ödenmez. Ayrıca bedel ödemeden çocukları ya da diğer aile bireyleri tarafından daimi olarak kullanılması durumunda da muafiyet geçerli oluyor. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul varsa ve birinde oturuluyor diğeri de boşta duruyorsa her iki konut için indirimli emlak vergisi uygulanır.

2- Hem kendisinin hem eşinin evi olan emekli vergi öder mi?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.


3- Hisseli konutta da vergi muafiyeti var mı?

200 metrekareyi geçmeyen konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında muafiyetten yararlanır. Hisselerine ait kısım için vergi muafiyeti uygulanır. Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.


4- Emekli olup çalışanlar da vergi muafiyetinden yararlanıyor mu?

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Bu tutar 150 bin lira olacak. Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyerine sahip olanlar emlak vergisinden yararlanabilir.


5- Bu muafiyet EYT kapsamında emekliliğe hak kazanandan dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanıyor mu?

Dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlarda muafiyetten yararlanabilir. Bu muafiyet yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alanlar için de geçerli. Emlak vergisi muafiyetinden 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri de yararlanıyor.


6- Yazlık ev için de vergi muafiyeti var mı?

Tek mesken için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Yazlık evini sürekli kullanan (ikamet zorunlu) muafiyeti bu evi için kullanabilir ancak başka bir evi varsa orası için yararlanamaz.


7- EYT kapsamında mayıs itibariyle emekli aylığı bağlandı. Oturduğum evin emlak vergisini bu yıl yatıracak mıyım?

Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Sadece bir evi olanlar için vergi muafiyeti 2024 yılında başlayacak. Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır Muafiyetten yararlanmak için ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor.


Gelir elde etmediği arazisi olan emekli vergi avantajından yararlanırken, emekli aylığı dışında gelir elde etmeye başlayanların ise vergi ödemesi gerekiyor.

8- Emlak vergisi değeri nasıl hesaplanıyor?

Dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçen yıl takdir komisyonları 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerleri belirledi. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler gerçekleştiriliyor. Ara yıllarda da rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bu tutarın üzerine gayrimenkulün çeşidine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda büyükşehir sınırlarında binde 2, diğer yerlerde de binde 1 ekleme yapılıyor.

Hazal Ateş

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