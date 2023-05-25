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'Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra gençlere ne söylerse söylesin karşılığı olmayacak'

"14 Mayıs'tan sonra rüzgar gülü gibi dönen Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra gençlere ne söylerse söylesin karşılığı olmayacak. Gençlerin adresi, yeri, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bu seçimlerde 30 yaş altı 5 genç milletvekili seçildi. 4'ü AK Parti'den"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 10:45, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 10:47
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'Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra gençlere ne söylerse söylesin karşılığı olmayacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "14 Mayıs'tan sonra rüzgar gülü gibi dönen Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra gençlere ne söylerse söylesin karşılığı olmayacak. Gençlerin adresi, yeri, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bu seçimlerde 30 yaş altı 5 genç milletvekili seçildi. 4'ü AK Parti'den." dedi.

Turan, partisinin Geyikli belde binasında düzenlenen belde yönetimi, sandık başkanları ve müşahitleri toplantısına katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atarak, video paylaşarak gençleri göreve çağırmış. 14 Mayıs'tan sonra rüzgar gülü gibi dönen Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra gençlere ne söylerse söylesin karşılığı olmayacak. Gençlerin adresi, yeri, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bu seçimlerde 30 yaş altı 5 genç milletvekili seçildi. 4'ü AK Parti'den. CHP'den bir tane yok. Hangi gençten bahsediyorsunuz? Gençleri tahrik ederek, gençleri kendince itham ederek sonuç almak geride kaldı. Gençlerin yeri Cumhur İttifakı'dır." diye konuştu.

Gençlerin yerinin Türkiye'yi büyüten savunma sanayinden, ulaşıma ve eğitime kadar her konuda adım atan AK Parti'nin yanı olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Gençleri ağzına alacak en son kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz gençlik dediğimizde okulunu biliyoruz. Gençliğin kıymetini biliyoruz. Bu seçimlerde 5 milyon genç oy kullandı. Sadece 15 gün içerisinde yani ikinci tura giden zaman içerisinde 45 bin genç yeni oy kullanma hakkına sahip oldu. Çanakkale'mizde de 25 bin genç ilk defa oy kullandı. Hepsini aradık. Hepsini sorduk. Tekrar aramaya, sormaya, ilişki kurmaya devam edeceğiz. Biz gençleri tarihten biliriz. Hazreti Peygamber'e en çok sahip çıkan gençler olduğunu biliriz. Gençlerin iddiasını, derdini biliriz. Bakınız, Anafartalar'da topraklarımızda tarih sahnesine çıkmaya başlayan Atatürk 38 yaşında Anafartalar Kahramanı oldu, 39 yaşında Meclisi açtı, 40 yaşında mareşal oldu, 42 yaşında cumhuriyeti ilan etti. Biz gençliğin ne demek olduğunu iyi biliriz. O yüzden onurla diyoruz ki gençliğin adresi, yeri AK Parti'dir."

Seçimin ikinci turunda seçmenleri Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanmaya davet eden Turan, seçmenin istikrar ile kriz arasında bir tercih yapacağını söyledi. Turan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seçimlerde ya istikrara ya masa krizlerine oy vereceğiz. Ya meclis ve başkan uyumuna ya da başkan ve masa krizlerine oy vereceğiz. Demirtaş'ı destekleyen, Demirtaş'ın desteklediği Kılıçdaroğlu'na Çanakkale ve Geyikli oy vermez, vermemeli. 14 Mayıs'ta kime oy vermişseniz verdiniz. Hepsi kıymetlidir. Her oy azizdir, mübarektir. Ama şimdi maceranın değil, istikrarın zamanıdır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm vatandaşlarımızı bu yeni dönemde Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'yi büyütmeye, ekonomimizi, yatırımlarımıza, istikrarımızı büyütmeye yani Sayın Erdoğan'a oy vermeye davet ediyorum."

HÜDA PAR ile ilgili eleştirilere değinen Turan, "Hizbullah'la irtibatlandırılan HÜDA PAR tüm yasal mevzuatında mahkemeye dava konusu olmayan, Türk bayrağıyla miting yapan, üniter yapıyı kollayan bir iddiayla partileşmiş. Daha öte soruyorum, 'Hizbullah'la irtibatı var' denen bu partiyle ilgili şunu sorma hakkımız var. Hizbullah'ın son eylemi ne zaman oldu? Var mı bilen? Yok. Hizbullah'ın başkanı kim? Var mı bilen? Yok. Ama biz PKK'nın sözde liderini de biliyoruz. Biz PKK'nın eylemlerini biliyoruz. 'Terör örgütü elebaşının heykelini dikeceğiz' diyenlere kızmayan malum partiler hiç daha düşünmediğimiz, yok olmuş olan bir örgütten yola çıkarak bir partiyi itham ediyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz Türkiye'nin büyümesi için hangi adımları atmak lazımsa o adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak taahhütnameye imza vermiş bir parti olmadığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Listemizden seçime girmesi başka bir şey, protokol gereği ittifak ortaklığı başka bir şey. Biz 4 partiyle ittifak yaptık. CHP'de Mustafa Sarıgül listeden girdi partisi olmasına rağmen. Ama ittifak ortağı değil gibi. O yüzden ittifakta olmak başka bir şey, listede olmak başka bir şey. Kaldı ki HÜDA PAR Diyarbakır'da miting yaptı. Binlerce insan hepsinde de Türk bayrağı var. Peki HDP'nin yaptığı mitingde bir tek numune Türk bayrağı var mıydı? Nasıl aydın, nasıl yazar, nasıl partili bunlar ki o Türk bayrağı olan mitinglere laf atacaklar; ama PKK'nın HDP'nin desteklemiş olduğu mitinglerdeki bayraksızlığı görmeyecekler. Bunlar yanlış şeyler."

Toplantıya Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, il genel meclisi üyeleri, ilçe ve belde başkanları ile partililer katıldı.

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