Dolar 19,93 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,93 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 17:22, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,8910
|19,8920
|19,9330
|19,9340
|Avro
|21,4350
|21,4360
|21,3840
|21,3850
|Sterlin
|26,2730
|26,4040
|25,9470
|26,0780
|İsviçre Frangı
|23,4600
|23,5770
|23,2160
|23,3320
|ANKARA
|ABD Doları
|19,8610
|19,9410
|19,9030
|19,9830
|Avro
|21,3950
|21,4750
|21,3440
|21,4240
|Sterlin
|26,2130
|26,4230
|25,8870
|26,0970