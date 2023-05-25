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'Millet ormanı' sayısı bu yıl 19'a çıkacak

Vatandaşların doğal alanlardan daha çok istifade etmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de duyurduğu proje kapsamında, Ankara, Bursa ve Mardin Kasimiye Millet Ormanları tamamlandı- Adana, Antalya, Artvin, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Isparta, Burdur, Yalova, İstanbul, Karaman, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon Millet Ormanlarının da bu yıl yapı ve tesisleriyle beraber halkın hizmetine sunulması planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 12:55, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 12:55
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'Millet ormanı' sayısı bu yıl 19'a çıkacak

Türkiye genelinde vatandaşların doğal alanlardan daha çok istifade etmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021'de duyurulan "Millet ormanı" sayısı bu yıl 19'a çıkacak.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü, ülke ormanlarını koruma, geliştirme, işletme ve teknik ormancılık faaliyetlerinin yanı sıra tabiatı bireylerle buluşturmak için de çeşitli çalışmalar yapıyor.

Türkiye'de özellikle şehirlerde yaşayanların tercihi kent merkezi ve yakınındaki yeşil alanlar olurken, bu kişilerin yeşil alanlara olan taleplerinin karşılanması amacıyla 2003'te şehir ormanları projesi hizmete sunuldu.

Bu alanlar, kentli nüfusun sosyal, kültürel, bilimsel, spor ve sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla şehir merkezlerine yakın alanlarda oluşturuluyor. Özellikle Kovid-19 salgınıyla bireylerin açık havada yeşil alanlara ihtiyacı artarken, söz konusu talebe cevap veren bu alanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bu ilgiliyi karşılamak ve daha fazla yeşil alanı vatandaşlarla buluşturmak için geliştirilen "Millet Ormanı Projesi" de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasıyla başladı.

İlk olarak ülke genelinde millet ormanı hüviyetine sahip ormanlık alanların tespiti gerçekleştirilirken, geçen yıl Ankara Millet Ormanı, Bursa Millet Ormanı ve Mardin Kasimiye Millet Ormanı tamamlanarak resmi açılışa hazır hale getirildi.

- Millet ormanları şehirlerin turizm cazibesini arttıracak

Çalışmalar sonucunda bu yıl Adana, Antalya, Artvin, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Isparta, Burdur, Yalova, İstanbul, Karaman, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon Millet Ormanları da yapı ve tesisleriyle beraber halkın hizmetine sunulacak.

Ülke genelinde 2025 sonu itibarıyla 81 ilin tamamında millet ormanı faaliyete geçmiş olacak.

Millet ormanlarında, alan tanıtım ünitesi, bisiklet parkurları, yürüyüş ve koşu parkurları, spor alanları, pergola, oturma grupları, kameriye, yöresel ürünler satış üniteleri gibi tamamen doğaya uyumlu yapılar olacak ve vatandaşların yeni rekreasyon anlayışına uygun şekilde faaliyetlerde bulunulması öncelikli olacak.

Söz konusu orman alanları, iş gücünün yerinde istihdamı ve refaha önemli katkısı olmak beraber bulunduğu ilin turizm cazibesini de artıracak. Şehirde yaşayanların açık alan rekreasyon etkinliklerini ekosistemin en önemli parçası olan orman alanlarında gerçekleştirme imkanına yeni bir yaklaşım getirilmiş olacak.

Orman Genel Müdürlüğünce 81 ildeki millet ormanı hüviyetine sahip ormanlık alanların tespiti sırasında halihazırda ağaçlandırma çalışmasına ihtiyaç duyulmayan alanların belirlenmesine özen gösteriliyor. Ancak sahalarda ağaç varlığının artırılması veya çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulması halinde ağaç dikim işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Şehirlerde ormanlık alanların halkın kullanımına sunulması amacıyla oluşturulan millet ormanlarının yanı sıra, hükümetin bir diğer projesi olan şehir merkezlerinde hayata geçirilen millet bahçeleri de vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

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