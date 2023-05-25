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KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar

14 Mayıs seçim tahminlerinde Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49 göstererek yanılan KONDA Araştırma, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin son anketini abonelerine gönderdi. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,3 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 13:25, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 13:42
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KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar

KONDA 14 Mayısa yönelik seçim tahminlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49,3. Erdoğan'ı ise yüzde 43,7'de göstererek yanılmıştı.

Araştırmanın bulgularının hata payının, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olduğu açıklandı.

20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

KONDA'da yapılan açıklamaya göre araştırma, Türkiye'nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek yurt içi seçmenlerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini yansıtıyor.

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile bir önceki Genel Seçim mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı.

Araştırma Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da yapıldı.

Araştırmanın bulgularının hata payının, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olduğu açıklandı.

Araştırmaya göre yüzde 8,2 kararsız bulunuyor ve yüzde 2,6'sı oy kullanmayacağını belirtti.

KONDA'dan araştırmayla ilgili şöyle bir not düşüldü:

"Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı'nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır."

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