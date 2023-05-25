Kars'ta inşaatın temel kazısında top mermisi bulundu
Kars'ta bir apartman için kazılan temelde, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 13:22, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 13:37
Halitpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta Şahin Ordukaya'ya ait binanın temel kazısını yapan işçiler patlamamış top mermisine rastladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince söz konusu alanda çevre emniyeti sağlandı.
Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirilen top mermisi daha sonra uzman ekiplerce güvenli alana götürülerek kontrollü şekilde imha edildi.
Top mermisinin imha edilmesi sonrası inşaat çalışmalarına devam edildi.