Otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Çizmeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Ecevit ve aynı araçtaki Ümmet Şahin ile otobüste bulunan İrem Ece Güler, Ömer Yavuzer, Gülşen İkbal Duran, Hüseyin Özcan, Mustafa Cengiz, Saliha Altınok, Helimcan Topuz, Selahattin Şahin, Aniş Yılmaz, Osman Sefa Özdemir, Muhammet Memişbey, Engin Söver ve Halil Cabacı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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