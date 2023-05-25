'Bu saatten sonra kimsenin sandığa gitmeme gibi bir lüksü yok'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlaka herkesin vatandaşlık görevini yapıp sandığa gitmesi ve oyunu kullanması bizim için önemli. Bazen 'sandığa gideyim mi gitmeyeyim mi?', 'işim var' deniyor. Bu saatten sonra kimsenin gitmeme gibi bir lüksü yok." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ankara İmrahor'da geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldi.

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Hacı Karaman ile görüşen Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Tüm işçilerden sandığa gitmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var, bir dönüşüme ihtiyacı var. Bir barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çok ayrıştık, kamplaştık, birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa sosyal devletin onun yanında olması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onun sorunlarını çözmesi lazım, var olan dertleri varsa, dertleriyle ilgilenmesi lazım. Asıl hedef bu. Cennet gibi bir vatanımız ve bu vatanda hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunu sağlamak zorundayız. Onun için tabii ben elimden gelen mücadeleyi yapıyorum, siz de kendi çapınızda mücadele yaparsanız sonuca hep beraber ulaşırız. Kimse sizi yok sayamaz, aslında toplumun her gün gördüğü, karşılaştığı kişilersiniz. Sizin sorunlarınızla normalde sosyal devletin ilgilenmesi lazım. Sizi ziyaret etmesi lazım, 'var mı bir sorununuz?' diye sorması lazım. Gelecek endişesi taşıyıp taşımadığınızı, çocuklarınızın iyi okullarda okuyup okumadığını, bu işin size gerekli geliri sağlayıp sağlamadığını bir şekliyle araştırması lazım. Benim bildiğim kadarıyla akademik kadrolardan bazı hocalar sizin sorunlarınızla ilgilendiler ama onun ne kadar devlet katında yankıları oldu onu bilemiyorum. Ama bir şekliyle çözülmesi gereken sorunlar var."

CHP olarak atık toplayıcılarının sorunlarını her platformda dile getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Siz alın teri döküyorsunuz, geceniz yok gündüzünüz yok. Bir şekliyle helal ekmek kazanıyorsunuz. Bizim görevimiz size engel çıkarmak değil, destek vermek. O çerçevede bizim üstümüze düşen ne varsa her zaman aktarabilirsiniz. Desteklemek için ne gerekiyorsa onu yaparız." ifadelerini kullandı.

Bir işçinin, "Seçimi kazanırsanız kutlamayı da burada yapalım." demesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan sandığa gitmek. Mutlaka herkesin vatandaşlık görevini yapıp sandığa gitmesi ve oyunu kullanması bizim için önemli. Bazen 'sandığa gideyim mi gitmeyeyim mi?', 'işim var' deniyor. Bu saatten sonra kimsenin gitmeme gibi bir lüksü yok." karşılığını verdi.