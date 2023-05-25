Çay ocağından başörtülü kadınları kovan işletmeci serbest
Üsküdar'da çay ocağından çarşaflı kadınları kovduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kuzguncuk'taki bir çay ocağı işletmecisinin çarşaflı kadınları kovduğu anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.
Söz konusu görüntülerdeki çay ocağının işletmecisi Murat A, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P. D'nin şikayetçi olmaması üzerine Murat A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Muhafazakarlar her gün bir başka lince maruz kalıyor: 28 Şubat zihniyetli işletmeci çarşaflı kadınları kovduYeni Şafak (@yenisafak) May 24, 2023
Kuzguncukta bulunan Asude Çay Evine oturmak isteyen çarşaflı kadınlar, işletmecinin sözlü saldırısına maruz kaldı:
Kalkın buradan, gidin! Hadi!" pic.twitter.com/lw4VXKulpD