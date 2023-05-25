Çay ocağından başörtülü kadınları kovan işletmeci serbest

Muhafazakarlar her gün bir başka lince maruz kalıyor: 28 Şubat zihniyetli işletmeci çarşaflı kadınları kovdu Kuzguncukta bulunan Asude Çay Evine oturmak isteyen çarşaflı kadınlar, işletmecinin sözlü saldırısına maruz kaldı: Kalkın buradan, gidin! Hadi!" pic.twitter.com/lw4VXKulpD

Söz konusu görüntülerdeki çay ocağının işletmecisi Murat A, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

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