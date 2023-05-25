Hüda Par Milletvekili: Neden yemin etmeyelim ki?

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek Solcu Gazete, Bircan Yıldırım ve Haber isimli sosyal medya hesapları dünden bu yana Hüda Par Milletvekili Serkan Ramanlı'nın ağzından "Meclis yemin metnini doğru bulmuyorız. Yemin metni değişmeli" şeklinde bir açıklama yapıldığını belirtmektedir. Bu açıklama, hiç sorgulanmadan Onedio, T24 adlı internet siteleri tarafından haberleştirilmişti.

Serkan Ramanlı iddialara tepki göstererek "Halkımız bize güvenip bizi Meclis'e gönderdi. Hangi sebeple yemin etmeyelim. Bunca gayret ve çabayı meclis yemini üzerinden oluşacak bir kavga için yapmadık. Biz kısır tartışmalar için siyaset yapmıyoruz! " dedi.

Ramanlı ayrıca "Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız. Kimse boşuna algı peşinde koşmasın. Burdan kimseye ekmek çıkmaz." dedi.