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Kılıçdaroğlu: İlk yapacağım iş, uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim bu millete sözüm var, Allah nasip eder sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş, uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 16:03, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 16:04
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Kılıçdaroğlu: İlk yapacağım iş, uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak

Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesinin tiyatro salonunda düzenlenen "Millet Buluşması" etkinliğinde, uyuşturucuyla mücadelenin zorunlu olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun, ev, mahalle ve şehirlerdeki huzuru etkilediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye, özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların neredeyse merkezi haline geldi. Güney Amerika'dan önce Afrika'ya sonra Türkiye'ye getiriliyor. Asya'dan, Afganistan'dan bütün o sınırlar aşılarak yine Türkiye'ye getiriliyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, uyuşturucuyla mücadele eden ailelerle yaptığı görüşmeleri anlatarak, Türkiye'nin bu tablodan çıkması gerektiğini dile getirdi.

"İstanbul şu anda uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O kadar rahatlar ki 'Kimse bize dokunamaz' diyorlar ve kimse dokunmuyor onlara. Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile hapisten çıkardılar. Şimdi sizin düşünmeniz, ülkeyi bu batağın içine sokanlara sizin oy vermemeniz lazım. Evladınızı, ailenizin, komşunuzun huzurunu düşünüyorsanız bu uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmeyenlere asla ve asla oy vermemeniz lazım."

- "İlk yapacağım iş, uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak"

Uyuşturucuyla mücadeleyi beraber yapmak zorunda olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Benim bu millete sözüm var, Allah nasip eder sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş, uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hiç birisini Türkiye'de tutmayacağım. Fakiri, zengini bütün evlatlarımızı zehirlediler. Hepsinin kökünü kazıyacağım, hepsini dışarı süreceğim. Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım. Böyle bir rezalet olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, huzurlu yaşamak için uyuşturucuyla mücadelenin önemini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan'dan buraya gelirken, gemilerle Güney Amerika'dan gelirken milyar dolarlar dönüyor. Türkiye'de imalatçıları var. Kimin nerede uyuşturucu imal ettiğini herkes biliyor. Adresi de yeri de şahıs da belli, herkes biliyor ama polis yakaladığında hemen polise müdahale; 'Sen niye yakaladın?'. Başı belaya giriyor, polisi sürüyorlar bu sefer. Bu memleketin namuslu polisleri, bürokratları var. Yeter ki siyasetçi de namuslu olsun, bu memleketin hakkını ve hukukunu gözetsin. Bunu yapacağız. Hiç endişe etmeyin, onların gözünü çıkaracağım, bu topraklardan süreceğim. Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Bir devlet, kirli paraya ihtiyaç duymaz. Eğer bir devlet, siyasi otorite, kirli paraya ihtiyaç duyuyorsa uyuşturucu baronlarının adamı olur. Benim cumhurbaşkanlığı adaylığıma 2 kesim çok karşı; biri uyuşturucu baronları, diğeri de 5'li çeteler. 5'li çeteleri de uyuşturucu baronlarını da temizleyeceğim."

Uyuşturucu baronlarının kendi hesaplaşmalarını Türkiye'de yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, "Kendi çıkarları için Türkiye'de hesaplaşıyorlar, birbirlerine silah çekiyorlar, birbirlerini öldürüyorlar ve bu ülkeyi yönetenler sadece seyrediyor. 'Onlara bu topraklarda yer yok' dememiz lazım. Söz veriyorum, eğer kalırlarsa vallahi billahi bu toprakları onlara mezar yapacağım." ifadesini kullandı.

- "Madde bağımlılığı bir felakettir"

Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucuya çok rahat ulaşılabildiğini belirterek, İç Anadolu Bölgesi'nde bir kent ziyaretinde taksi şoföründen dinlediği bir olayı anlattı.

Seçime gidilirken her şeyin konuşulduğunu ancak bu sorunun dile getirilmediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu belayı konuşmuyorlar. Niye bu belayı konuşmuyorlar? 'Uyuşturucu baronlarını kızdırırız' diye konuşmuyorlar. 'Onlar bize para veriyorlar' diye. Onların vereceği paraya lanet olsun. Temiz para lazım, helal para lazım, helal, helal." dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Madde bağımlılığı bir felakettir ve bu felaket bir toplumda huzur bırakmaz, ailede huzur bırakmaz. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Bunun mücadelesi sıradan bir mücadele değildir. Bu mücadele bir hak mücadelesidir. Bu mücadele bir insanlık mücadelesidir. O nedenle söylüyorum. Bakın ayın 28'inde sandığa gideceğiz. Vatanını seven sandığa gitsin. Bir daha söylüyorum. Vatanını seven, evladını seven, çoluk çocuğunu seven, bu beladan kurtulmak isteyen herkes sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı. Yeter artık. Yeter artık demeliyiz."

- "AMATEM'ler var, son derece yetersiz"

Kılıçdaroğlu, katılımcılardan birinin "Sigortası olmayanlar nasıl tedavi olsun?" dediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğru. Geliri olmayanlar nasıl oluyor? Zenginin hadi durumu iyidir. Burada değil Avrupa'da tedavi olabilir ama gariban aileler ne olacak? Fakir aileler ne olacak? Bu ailelerin evlatları ne olacak? AMATEM'ler var, son derece yetersiz. O merkezlerin bir anlamda bazıları yeniden uyuşturucunun satıldığı merkeze dönmüş durumda. Bu konuda da binlerce şikayet geliyor. Bunların hepsini bir şekliyle biliyoruz. 10 yaşındaki çocuk bile bunu satıyorsa, satanların altında lüks araba, kullananlar da garibanlarsa bunu kimsenin unutmaması lazım. Hafızamızın bir yerine bunu kaydetmemiz gerekiyor."

Programda, yakınları uyuşturucu bağımlısı olan veya daha önce kullanıp bıraktığı belirtilen kişiler de söz aldı.

- "Vatanını sevenlerin sandığa gitmesini istiyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu, programın ardından salonun çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben konuşmasında şunları kaydetti:

"Bir seçime gidiyoruz. Birinci isteğim, herkesin sandığa gitmesi. Vatanını sevenlerin sandığa gitmesini istiyorum. Bakın bu kampanyada her şey konuşuldu ama bir şey özenle konuşulmuyor. Uyuşturucu belası konuşulmuyor çünkü iktidar kanadı, uyuşturucu baronlarından yana tavır aldı ve onlara her türlü desteği veriyor. Gencecik evlatlarımız zehirleniyor. Bunun hesabını soracağım. Uyuşturucu baronlarının gözünü çıkaracağım ve bu topraklardan süreceğim. İkinci isteğim, sandığa giderken mutlaka bir arkadaşınızı, komşunuzu beraber götürün. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatın ve demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten, insan haklarından yana oy kullanmasını sağlayın."

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