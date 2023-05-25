Aysel Tuğluk'un hapis cezasının infazı bir yıl süreyle geri bırakıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda hükümlü Aysel Tuğluk'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının infazının bir yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti.

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