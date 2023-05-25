Aysel Tuğluk'un hapis cezasının infazı bir yıl süreyle geri bırakıldı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hakkındaki 10 yıl hapis cezasının infazının "sağlık nedeniyle" bir yıl süreyle geri bırakılmasına karar verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 16:20, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 16:21
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, sağlık durumu incelemesi sonucunda 22 Mayıs'ta, Tuğluk'un "hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine" yönelik rapor sundu.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda hükümlü Aysel Tuğluk'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının infazının bir yıl süreyle geri bırakılmasına hükmetti.
Tuğluk, sağlık durumuna yönelik Adli Tıp Kurumu raporu çerçevesinde, 27 Ekim 2022'de cezanın infazının ertelenmesine karar verilerek Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.