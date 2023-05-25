Hızır Reis suya indirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis, 25 Mayıs 2023 tarihinde suya indirildi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

Gölcük Tersanesinde inşa edilen ilk denizaltı TCG Piri Reis (S-330), Mart 2021'de denize indirilmişti. Projede, TCG Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve TCG Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni de 23 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile donatılan Reis sınıfı denizaltılar, bu sayede satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekat yapabilme imkanına sahip olacak. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilecek. Denizaltılar 68 metre uzunluğa, 2 bin tonun üzerinde ağırlığa ve 40 personel kapasitesine sahip olacak.