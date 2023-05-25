Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Sinan Bey'in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlıkla değil. Şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. 5.2 oy fazla da olabilir eksik de olabilir. Önemli olan sinerjiyi ortaya çıkarmak. Hiçbir vaadim olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değildir. Bu Kılıçdaroğlu'nun işi. Pazar gününden sonra devenin kuyruğu kopacak. Bunun hesabını kendi tabanı ona soracak. Burada ortaklar içerisinden de bazı kopuşlar olacak. Biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Terörle mücadelede bir defa bizim attığımız adımları kendisi de paylaşıyor. Bunun yanında Türklük dünyasında olan münasebetler. Mülteciler konusunda da tabi Suriye'nin kuzeyinde bizim briket evler planımız var. STK'lar vasıtasıyla kuruyoruz Katar'ın verdiği destekle de 1 milyon mülteciyi orada iskan edebilecek. Adımları atıldı. bu projeyi görenin ben gitmeyeceğim demesi mümkün değil" dedi.

"Ümit Özdağ'ın pazarlığı oldu mu?" sorusuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'ndan 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey'e de özellikle AFAD gibi veya İçişleri Bakanlığı bunun yanında da işte terörle mücadele de atılması gereken adımlar atılırsa kabul edebilirim gibi. Numan Bey de bu akşamki programda açıkladı. Böyle bir teklifi böyle bir talebi olmuş. Cumhurbaşkanımız bu tür tekliflere kapalıdır, demiş Numan Bey de. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. Demek ki istediği şey İçişleri Bakanlığı'ydı" diye konuştu.