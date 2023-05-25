Avrupa'da ikinci tur için kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Almanya'nın çeşitli temsilcikleri ile çevre ülkelerde kullanılan oy pusulaları Köln Bonn Havalimanı'ndan uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 23:41, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 23:43
Amsterdam, Anvers, Brüksel, Deventer, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Kassel, Köln, Lüksemburg, Mainz, Münster ve Rotterdam seçim bölgelerinde kullanılan oylar, kara yoluyla Köln'e getirildi.
Oyların bulunduğu torbalar konsolosluk görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde kargo konteynerlere konularak Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağına yüklendi.
Uçak yerel saatle 22.28'de Türkiye'ye doğru yola çıktı.