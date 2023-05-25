Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Ankaragücü'ne rövanşta 2-1 mağlup oldu. Eşleşmede toplam skorda durum 2-2'ye geldi ve karşılaşma uzatmalara gitti. İstanbul ekibi, mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Türkiye Kupası'nda finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İstanbul temsilcisi, isim değişikliği sonrası Başakşehir ismiyle tarihte 2. kez finale kalmayı başardı. Turuncu-lacivertliler daha önce 2016-2017 sezonunda finale kalmayı başarmış, Konyaspor'la Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı seri penaltı atışları sonucunda 4-1'lik skorla kaybeden taraf olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ve Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü 61. kupa için mücadelede edecek. Saat 20.45'te oynanacak final İzmir'de, Göztepe'ye ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.