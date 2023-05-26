Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.32, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.01, Sinan Oğan ise 5,26 oy aldı. Adaylar %50 barajını aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Partiler de seçime sayılı günler kala destekleyeceği tarafı açıklamaya devam etti. İkinci tur öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, A Takımını topladı. Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu, ikinci tur seçimlerinde kimi destekleyeceğine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi.

"ÇEKİLDİĞİMİZDE HANGİ NOKTADAYSAK ORDAYIZ"

Toplantıda adaylardan hiçbirine destek kararı çıkmadı. Memleket Partisi ikinci tur seçimlerinde tarafsız kalacak. İnce, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dedi.

"NE CUMHUR NE MİLLET TEK YOL MEMLEKET"

Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.