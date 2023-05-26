Dünya çöküşte, Türkiye çıkışta: Almanya resesyona, ABD'nin notu riske girdi

Dünya ekonomileri derin bir resesyona sürükleniyor. ABD'nin ardından Avrupa'nın lokomotif ekonomisi Almanya da yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak teknik olarak resesyona girdi. Ülkenin GSYH'si yüzde 0,5 gerilerken, ilk çeyrekte özel harcamalar, yüksek enflasyon ve tüketicilerin satın alma gücünün azalmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azaldı. Söz konusu dönemde kamu harcamaları da yüzde 4,9 geriledi.

ABD ise bu süreçte borç tavanına kilitlenmiş durumda. Federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine çok az bir süre kala, müzakerelerden hala olumlu sonuç alınmış değil. Bu durum muhtemel kriz senaryolarını gündeme getirirken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin "AAA" ol ...