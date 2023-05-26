Dolar haftayı 20 TL'ye yükselerek kapattı
20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gören dolar, haftayı 20,00 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 17:33, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,9330
|19,9340
|19,9990
|20,0000
|Avro
|21,3840
|21,3850
|21,4670
|21,4680
|Sterlin
|25,9470
|26,0780
|26,4150
|26,5490
|İsviçre Frangı
|23,2160
|23,3320
|23,6320
|23,7500
|ANKARA
|ABD Doları
|19,9030
|19,9830
|19,9690
|20,0490
|Avro
|21,3440
|21,4240
|21,4270
|21,5070
|Sterlin
|25,8870
|26,0970
|26,3550
|26,5650