Dolar haftayı 20 TL'ye yükselerek kapattı

Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
ABD'de Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlı yakalandı
ABD'de Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlı yakalandı
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar haftayı 20 TL'ye yükselerek kapattı

20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gören dolar, haftayı 20,00 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 17:33, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 17:33
Yazdır
Dolar haftayı 20 TL'ye yükselerek kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları19,933019,934019,999020,0000
Avro21,384021,385021,467021,4680
Sterlin25,947026,078026,415026,5490
İsviçre Frangı23,216023,332023,632023,7500
ANKARA
ABD Doları19,903019,983019,969020,0490
Avro21,344021,424021,427021,5070
Sterlin25,887026,097026,355026,5650

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber