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Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,Mersinli işadamlarıyla bir araya geldiği "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda dikkat çeken bir asgari ücret zammı duyurusunda bulundu. Nebati, temmuz zammının kesinleştiğini açıklayarak milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı

Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 08:35, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 09:34
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Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersinli işadamı Hüseyin Çalışkan'ın otelinde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda işadamlarıyla bir araya geldi. Bu toplantıda, eser ve hizmet odaklı politikalarla ilgili olarak İHA, SİHA, yerli otomobil Togg, TCG Anadolu Gemisi, Yeni Altay Tankı ve gözetleme uydusu İMECE gibi projelerin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Nebati, "Bu yatırımlar, hizmetler ve destekler bütçe disiplininden ödün vermeden hayata geçirildi. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltırken vatandaşlarımıza sürekli olarak hizmet sağladık" şeklinde konuştu.

ZAM TARİHİNİ DUYURDU

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artışlar hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu yılın temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

Nebati ayrıca, "28 Mayıs'ta bir kez daha, her seçimde şekilden şekle girenlerin ve hesaptan kitaptan anlamayan hesap uzmanlarının değil, Türkiye'yi seven ve dürüst bir kişinin yanında duracağız. 28 Mayıs'ta milletimizin desteği ve Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan açık bir şekilde kazanacak" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE ÇITA YÜKSELDİ

Ekonomistler ,artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücrete yüzde 50'ye yakın bir zam geleceğini ve bu sayede maaşların minimum 12 bin 500 liraya yükseleceği yorumunda bulunuyor. Şimdi milyonlarca vatandaş büyük bir heyecanla temmuzda yapılacağı açıklanan ara zammı beklemeye başladı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kamu işçilerine yapılan zam oranına atıfta bulunarak, "Asgari ücretin 12 bin 500 lira civarında olmasını bekliyoruz" demişti.

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