Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak

AK Parti strateji ekibinin tespitlerine göre, başta büyükşehirlerde olmak üzere seçmenlerin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor.

Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerini giderecek politikalara hız kazandırılacak. Kira harcamalarının düşürülmesi için Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor.



Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.



MEMURA KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

AK Parti'nin seçim manifestosunda kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlardan birini de kira desteği oluşturuyor. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek.



Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek.

1 YIL DAHA UZATILACAK

Konut kiralarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecek. Geçen yıl haziranda getirilen bu uygulamanın 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor.

Bu tarihe kadar yenilenen sözleşmelerde yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda olup düzenleme 5 yılı geçen sözleşmeleri ise kapsamıyor.

1 Temmuz öncesi ya da sonrası beşinci yılını dolduran ev sahibi kiracıyla anlaşamazsa kira tespit davası açma hakkına sahip bulunuyor. Beş yılın altındaki kira sözleşmeleri yönünde ise kira tespit davası açılamıyor.

KORUMA YASASI ÇIKACAK

Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor.

Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek.

ARABULUCU 1 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek.

Bu davada kira bedeli yüzde 25 sınırı uygulanmadan belirlenir. Kira bedeli belirlenirken TÜFE12 aylık ortalamaya göre değişim oranı, kiralanan konutun emsal bedeli esas alınıyor.

SÖZLEŞMESİ 10 YILI GEÇENLER

Ev sahibi 10 yıllık sürenin sonunda belirli süreli kira sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kontrata son verebiliyor.

Sözleşme belirsiz süreliyle kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle kontratı sona erdirebiliyor.

Ev sahibinin bildirimine karşın konutu boşaltmayan kiracılar hakkında tahliye davası açılabiliyor.

HAZAL ATEŞ

