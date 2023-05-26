SES Partisi ikinci tur kararını açıkladı
SES Partisi, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşma sonrası ikinci tur için Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 08:47, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 08:59
Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Partisi), cumhurbaşkanlığı seçimi için alacağı tutumu açıkladı.
SES Partisi, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşma sonrası ikinci tur için Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini duyurdu.
Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen genel başkan Ayhan Bilgen, 28 Mayıs'taki seçimin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin test edilmesi bakımından ikinci deneme sayılabileceğini söyledi.