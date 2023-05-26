Bakan Bilgin asgari ücrete Temmuz'da yapılacak zam miktarını açıkladı

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Milyonlarca vatandaşa nefes olan yeni ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Bunun üzerine gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara zam açıklamasının ardından milyonlarca çalışan temmuz ayında yapılacak zammı merak ediyor.

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarında ocak ayında yapılan tarihi artışın temmuzda da yapılacağı belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi.

"Asgari ücrete ara zam ne kadar olur"

Habertürk canlı yayınına katılan Bakan Bilgin, Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün konuğu oldu.

Kübra Par'ın Asgari ücrete ara zam ne kadar olur?"sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"500 dolara tekabül eden bir alım gücünün Türkiye'nin asgari ücrette korunması önemli"

"Akılda kalsın diye 500 dolar diyorum, ona endekslemek istemiyorum"