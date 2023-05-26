Altının gram fiyatı 1.254 lira seviyesinden işlem görüyor

Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans imkanı
SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans imkanı
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
İstanbul'da ünlü AVM'de yangın: Ekipler yangını söndürdü
İstanbul'da ünlü AVM'de yangın: Ekipler yangını söndürdü
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Türkiye'den giden Suriyeliler için 240 bin konut yapılacak
Türkiye'den giden Suriyeliler için 240 bin konut yapılacak
ASAL Araştırma: Cumhurbaşkanlığı 2.tur anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma: Cumhurbaşkanlığı 2.tur anket sonuçlarını açıkladı
TUSAŞ'tan dev ihracat
TUSAŞ'tan dev ihracat
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Baykar'dan Kılıçdaroğlu'na 'rekabet' tepkisi
Baykar'dan Kılıçdaroğlu'na 'rekabet' tepkisi
KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar
KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar
Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı
Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gram fiyatı 1.254 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını 8.330 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 10:20, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 10:21
Yazdır
Altının gram fiyatı 1.254 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.254 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.244 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 düşüşle 1.941 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.951 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, Fed'in temmuzda faiz artırabileceği ihtimali dün altının ons fiyatını baskıladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy dün borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirirken, ABD hazinesinin nakit miktarı dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 40'ı aştığını belirterek, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber