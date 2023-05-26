Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, mensuplarının yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, geçmişte terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.