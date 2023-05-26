Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans imkanı
SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans imkanı
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artış sınırlandırılacak
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
Erdoğan: Özdağ İçişleri Bakanlığı istedi reddettik
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
'İstanbul, Ankara ve İzmir'de fahiş kiraların üzerine gideceğiz'
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Memleket Partisi ikinci tur kararını verdi
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı sözü: Bütün borçları devralacağız
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Borç yapılandırması için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Bakan Bilgin: Enflasyon kontrol altına alınmıştır
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Hastaya cinsel istismardan erkek hemşireye tutuklama
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'canlı yayın' davetine yanıt
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
Bakan Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
BOTAŞ'tan 'Gazprom tarafından devralınacağı' iddiasına yalanlama
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'Hollanda'da depremzede çocuk' açıklaması
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
Otomobil bayilerine 17,8 milyon lira stokçuluk cezası
İstanbul'da ünlü AVM'de yangın: Ekipler yangını söndürdü
İstanbul'da ünlü AVM'de yangın: Ekipler yangını söndürdü
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Türkiye'den giden Suriyeliler için 240 bin konut yapılacak
Türkiye'den giden Suriyeliler için 240 bin konut yapılacak
ASAL Araştırma: Cumhurbaşkanlığı 2.tur anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma: Cumhurbaşkanlığı 2.tur anket sonuçlarını açıkladı
TUSAŞ'tan dev ihracat
TUSAŞ'tan dev ihracat
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Baykar'dan Kılıçdaroğlu'na 'rekabet' tepkisi
Baykar'dan Kılıçdaroğlu'na 'rekabet' tepkisi
KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar
KONDA ikinci tur için anket yaptı, işte sonuçlar
Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı
Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans imkanı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 10:42, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 10:47
Yazdır
SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans imkanı

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor. Düzenlemeye göre EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilir.

EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek. Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından mahsup edilecek. Yönetmeliğe göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde şu ifadelere yer veriliyor: "Kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, Kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilecektir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Kurumca belirlenecektir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber