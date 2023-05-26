Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde 23 milyon 870 bin oy aldı.

Bu seçimlerde Millet ittifakı partileri 19 milyon oy aldı. Yeşil Sol Partisi adıyla seçime giren HDP ise 4 milyon 800 bin ay aldı.

Bu verilere göre Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri kendisine destek veren HDP'den geldi.

Kılıçdaroğlu, seçilmesi için gerekli oya HDP ile ulaşamadığı için Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile anlaşmak zorunda kaldı.